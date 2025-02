El gobierno de Tlajomulco arrancó este martes su programa para renovar las luminarias del municipio, estrategia que busca reemplazar el 80 por ciento de las lámparas de calle. Con una inversión de poco más de 250 millones de pesos, se pretende renovar un total de 32 mil de las 40 mil que hay en diferentes puntos del sur de la ciudad.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, presumió que la renovación del alumbrado público no representará deuda para el municipio, pues señaló que los recursos son propios y que además, cada una de las luminarias contará con tecnología LED, lo que permitirá un ahorro significativo para el municipio en el consumo de energía.

Lo que no relevó el edil fue si el programa también contempla la instalación de luminarias en donde no las hay, en zonas de escasos servios como en la periferia de su municipio. (Por Edgar Flores Maciel)