El expediente no será cerrado hasta que se encuentre a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros siempre vamos a abrir lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. Y no quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir reuniones con ellos y ese, nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes no debe cerrarse esa carpeta, nunca”.

Explica que fue bueno el encuentro que sostuvo con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos porque estuvieron de acuerdo en no confrontarse y buscar salidas a los desencuentros que pudieran existir. (Por Arturo García Caudillo)