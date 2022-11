Luego del accidente de un trailer que paralizó la avenida López Mateos por ocho horas este miércoles, el Gobierno del Estado reitera que este año estará listo el proyecto para una solución vial de la zona.

El mandatario, Enrique Alfaro, indica que el próximo año comenzaría a aplicarse el esquema de solución.

“Va avanzando, no tengo un corte, se los preparo para pedirle a Margarita que me informe a ver cómo vamos, pero entiendo que este año va a estar ya listo todo el modelo para poder iniciar el proyecto el próximo año, ese fue el compromiso”.

En otro tema, indica el mandatario estar en contra de la marcha que realizará el presidente López Obrador el domingo 27 de noviembre, porque no es con manifestaciones como se arreglan los problemas del país. (Por Claudia Manuela Pérez)