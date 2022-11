Al menos una veintena de mototaxistas intentaron manifestarse y bloquear la avenida López Mateos Sur y el camino a Santa Ana Tepetitlán para exigir la localización con vida de su compañero Emmanuel, privado de la libertad ayer en Zapopan.

Sin embargo los inconformes se encontraron con que el lugar estaba fuertemente custodiado por policías anti motines de la Secretaría de Seguridad quienes les impidieron la movilización.

Los mototaxistas se fueron al cruce de la avenida Guadalupe con el periférico donde fueron atendidos por personal de la fiscalía que les aseguró qué hay avances en las investigaciones.

“Hoy no hay cierre. No puedo yo comentar nada al respecto para no entorpecer las investigaciones. Hay avances. Yo tengo unos dos días, 48 horas para que den resultados. Si no dan resultados vamos a hacer nuestra manifestación”.

Los manifestantes dieron 48 horas de plazo a las autoridades para que les informen el avance de las investigaciones por la desaparición de Emmanuel “N”, conocido entre sus compañeros como “El Pechocho”, quien era supervisor de rutas de los moto taxis. (Por José Luis Escamilla)