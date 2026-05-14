La película mexicana “No dejes a los niños solos” se ha convertido en una de las producciones de terror más reconocidas del año, luego de obtener 22 premios en 27 festivales internacionales. La cinta cuenta con las actuaciones de Ana Serradilla, Juan Pablo Velasco, Ricardo Galindo y Jesús Zavala, quien en entrevista con Notisistema aseguró que la película presenta una narrativa distinta a lo que normalmente se realiza en el cine de terror en México.

“Como mexicanos darle el apoyo a este proyecto que ha sido tan aplaudido fuera de México, y ahora hay que hacer lo que sabemos hacer los mexicanos que es llenarnos de orgullo de todo lo que hacemos en casa y creo que tiene una propuesta que nos va a poner sobre la mesa, una narrativa diferente a lo que estamos acostumbrados en México con el terror”.

La cinta “No dejes a los niños solos” es dirigida por Emilio Portes, apuesta por una historia de suspenso psicológico protagonizada por dos hermanos que quedan solos en casa y descubren una serie de situaciones inquietantes. (Por Katia Plascencia Muciño)