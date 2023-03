Tras la entrada en operación de los módulos itinerantes para sancionar automóviles no verificados, opositores a este programa acusan que recurrirán a tribunales federales para que se suspendan, al afirmar que son inconstitucionales por violentar el derecho al libre tránsito.

Por lo pronto, litigantes ya han iniciado campañas de difusión al señalar que las multas que se apliquen a los incumplidos son impugnables.

En la voz uno de estos abogados.

“Si quieren ir a verificar vayan y verifiquen, si quieren impugnar nada más aguanten y no les tengan miedo, no les van a quitar ningún documento, nada más van a hacer acreedores a una multa y esa multa, ya lo hemos dicho, se puede impugnar”.

Los Grupos Antiverificación insisten que los verificentros que se han instalado en el estado no cuentan con las certificaciones de autoridades federales para su operación y por lo tanto los diagnósticos carecen de validez oficial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)