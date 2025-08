Aún cuando agosto comenzó con tormentas que dejaron inundaciones y árboles caídos en la zona metropolitana, el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, pronostica para este mes lluvias por debajo de lo normal.

“Se observa que prácticamente todo el centro y hacia el oriente de Jalisco tendrá precipitaciones por debajo de lo normal. No es por alarmarnos porque las precipitaciones van a estar entre 20 y 40 milímetros por debajo de la media, que comparado con los 200 milímetros corresponde a un 10-15 por ciento que realmente no es una cantidad tan preocupante, porque hemos tenido precipitaciones importantes”.

En la zona costera las lluvias serán por encima de lo normal. López Reyes asegura que en este temporal no aumentaron las tormentas eléctricas en comparación con años anteriores. (Por Gricelda Torres Zambrano)