Para este miércoles se pronostica un incremento de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, alcanzando 40 a 45 °C en zonas del litoral del Pacífico mexicano pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.

La Conagua alertó que una onda de calor prevalecerá en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Con base en los pronósticos, las ondas de calor duran varios días, incluso semanas, y suelen presentarse en gran parte de país, principalmente en los estados del norte y sureste.