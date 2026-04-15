Para este miércoles se pronostica un incremento de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, alcanzando 40 a 45 °C en zonas del litoral del Pacífico mexicano pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.
La Conagua alertó que una onda de calor prevalecerá en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.
Con base en los pronósticos, las ondas de calor duran varios días, incluso semanas, y suelen presentarse en gran parte de país, principalmente en los estados del norte y sureste.
Pronostican temperaturas de hasta 45 grados en gran parte del país
Para este miércoles se pronostica un incremento de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, alcanzando 40 a 45 °C en zonas del litoral del Pacífico mexicano pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.