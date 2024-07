Avala el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le hagan cambios a la Reforma Judicial, pues considera que no hace falta experiencia laboral para ser juez, magistrado o ministro.

“Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa, si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados y ministros. Yo he estado en contra de eso, y sin embargo, se nos pasó”.

Con esto, la propuesta de incluir como requisito la carrera judicial se viene abajo y se abre la posibilidad de que cualquier persona, por el sólo hecho de tener un título, con todo y los riesgos que esto implica, ocupe estos cargos de alta responsabilidad. (Por Arturo García Caudillo)