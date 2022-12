El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo espaldarazo al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a pesar de haber votado en contra de la reforma electoral, asegurando que le gustaría que el político zacatecano continúe como líder de la bancada morenista en la Cámara Alta.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones. —¿Pero debe seguir siendo el coordinador de los senadores? —A mí sí me gustaría que siguiera, porque si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, no. Es que no pasa nada, ya cambió todo”.

Y es que este martes se reunirá con los senadores morenistas y Monreal no fue invitado. Por otro lado, informó que aún no se ha confirmado el asilo político para el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, pues aunque la situación en su país ha ido cambiando, depende de él si acepta o no. (Por Arturo García Caudillo)