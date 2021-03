Tandeos en lugar de cortes de agua pide el dirigente del sindicato del Siapa, Raúl Godoy Campos, a través de un video.

Exigió acciones inmediatas al gobierno del estado para evitar tantas molestias a los consumidores del líquido en más de 200 colonias.

“Ser solidarios unos con otros, y saber que si hay personas que tienen aproximadamente 15 días sin el vital líquido, sabemos que se pueden hacer tandeos de tal forma que tal vez un día cuenten con el servicio, dos días no y así sucesivamente; en función de este planteamiento creo que serían menos las quejas y los reclamos al vernos todos en cierta manera afectados…”

El dirigente del Siapa dijo que los trabajadores han puesto su mejor esfuerzo, pero sin vehículos, sin herramientas y sin insumos no se puede hacer gran cosa; finalmente reiteró que no permitirán que el Siapa se privatice. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Gobierno de Jalisco)