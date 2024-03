Por segunda ocasión en lo que va del año, la Comisión Ambiental del Valle de México decretó contingencia y echó a andar el Programa doble hoy no circula. En buena medida esto se debe a la contaminación que genera la refinería de Tula, sin embargo, no es posible cerrarla aún, dice la candidata de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“De acuerdo a especialistas, el impacto de muertes tempranas que generan estos contaminantes en los habitantes del Valle de México es delicado y es grave. Y en ese sentido no estoy de acuerdo con lo que un candidato a la ciudad por MC dice, que hay que cerrar la termoeléctrica de Tula. Eso no es posible, nos quedaríamos sin energía eléctrica en el Valle de México, porque es la que alimenta de energía eléctrica. Lo que tenemos que hacer es modernizar la termoeléctrica de Tula, tenemos que terminar la coquizadora de Pemex para que podamos dejar de quemar combustóleo”.

Por ello propone concluir el ducto de gas natural hacia Tula, para que sea el combustible para la termoeléctrica. (Por Arturo García Caudillo)