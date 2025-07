Si la administración municipal no acepta que los escuadrones de limpieza sean quienes sancionen a las personas que tiran basura en la calle, entonces que se conforme una “policía verde” que no distraiga de sus funciones al resto de la corporación, propone la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández.

“Y también estamos abiertos a mesas de trabajo, donde diga sabes qué si tiene que ser la policía, traigamos un escuadrón especializado, una policía verde, una policía medioambiental. Así como Guadalajara tiene más diez escuadrones especializados en la policía o agrupamientos, pues que a lo mejor le destinen 10, 20, 30 policías al tema del medio ambiente, pero que no sea toda la gente que anda en las calles patrullando”.

Mariana Fernández recalca que siete de cada diez tapatíos se sienten inseguros en Guadalajara, por lo que no es conveniente que distraigan a policías en los operativos de limpieza, cuando deberían vigilar la ciudad. (Por Gricelda Torres Zambrano)