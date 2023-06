Ante el corte de agua que aplica el SIAPA en los parques públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en esta temporada de sequía se ha agudizado el problema en Zapopan, reconoce el presidente municipal, Juan José Frangie.

“Recordemos que el SIAPA hizo corte en todos los parques públicos donde no se puede regar. Primero, yo creo que fue una decisión en la cual, primero fue darle agua a las familias. Yo le hice una propuesta al SIAPA de que Zapopan agarraría en ponerle medidor, porque antes no tenían medidor sino la pura toma y que Zapopan absorbiera esa gasto, ese gasto de tener los parques verdes -¿Están regando los parques?- No, los riegan los mismos colonos”.

Zapopan tiene mil 400 parques públicos. (Por Claudia Manuela Pérez)