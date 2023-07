A casi una semana de la resolución judicial que obliga al ayuntamiento tapatío a la reinstalación del Antimonumento del 5J en el Paseo Alcalde, la Unidad Estatal de Protección Civil informó que la pieza se encuentra aún con ellos, resguardada, porque no han sido notificados por ninguna autoridad judicial que deban tomar acciones con ella.

El comandante de Protección Civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán, afirmó que la decisión de retirarlo fue porque implicaba un riesgo para los paseantes de Plaza de Armas y Paseo Alcalde:

“Por la altura del tipo de material, es conductor de electricidad, inicio de temporada de lluvias, además la sustentación de la cimentación, a pesar de que eran tornillos de alta resistencia, no podemos determinar que sea la cantidad, además de que no había un estudio técnico por parte del propietario o los propietarios para decir que era una estructura segura”.

Señaló que para reinstalarse se debe de escarbar para darle cimentación a la escultura, pero no se puede hacer en Paseo Alcalde porque está la plancha de la Línea 3 del Tren Ligero. (Por Héctor Escamilla Ramírez)