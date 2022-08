No los mandamos, pero la protesta que esta mañana realizaron alrededor de 250 estudiantes durante la visita del gobernador para arrancar las obras de la Prepa en Tonalá, es legítima y necesaria, sentencia el presidente de la FEU de la UdeG, Javier Armenta.

“Me parece legítima y entendible. A mi me parece que el hecho de que tu vayas a la casa de alguien y que no le avises a ese alguien que vas a estar ahí de visita, me parece que es un acto de poco respeto”

Javier Armenta considera que el Gobernador es malagradecido porque la UdeG lo apoyó al 100 por ciento en la atención de la pandemia, pero además, le falta al respeto a la comunidad al asistir a las instalaciones universitarias sin notificar a las autoridades y de paso, convertirlas en blanco de sus insultos.

Los candidatos a la presidencia de la FEU, Zoé García y Raúl Carvajal, difundieron mensajes en su twitter en desacuerdo con el gobernador. (Por Gricelda Torres Zambrano)