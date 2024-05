A pesar que han transcurrido 20 años, afectados por el fraude de la caja popular San Miguel de Mezquitán se mantienen en pie de lucha para recuperar los ahorros que perdieron luego del cierre de la institución en enero de 2006.

Afirman que sólo han hallado largas y promesas sin cumplir del gobierno para recuperar el dinero de los afectados, mucho de ellos fallecidos en espera de justicia. Esta mañana se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco para pedir que las autoridades gestionen para recuperar el dinero, entre ello la venta de bienes que fueron parte de dicha cooperativa.

“Bueno, la aportación es de 70 mil pesos y necesitamos nuestro dinero ya, es mucho estarles peleando y nada”.

“Yo para comprar mi casita, pero me tumbaron mi sueño, o sea son puras mentiras y el sueño se me cayó al suelo, entonces vengo ahorita exigir, no a exigir, a pedir apoyo y ayuda al gobierno”.

Los manifestantes alzaron la voz e hicieron un llamado para que más gente se sume a su reclamo, pues en su momento se cifraron en 35 mil los afectados por esta Caja Popular. (Por Héctor Escamilla Ramírez)