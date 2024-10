Productores de agave se manifiestan esta mañana en la avenida Patria, frente al Consejo Regulador del Tequila, para denunciar presuntas irregularidades de productores tequileros que afirman perpetúan malas prácticas en la producción de la bebida y terminan afectándoles pues no les compran agave.

Mencionan que hay tolerancia a introducir productos complementarios y no es tequila cien por ciento de agave y acusan también que se está relajando el control de la denominación de origen, con la exportación de plantas a otros países.

También demandan mejor precio por el agave.

Sin embargo a decir del CRT, la Norma Oficial Mexicana si les da margen de tener tipos de tequila que no son 100 por ciento agave. Habla el responsable del área Agrícola del CRT, Alexis Álvarez:

“También, entre sus principales reclamos está el tema del precio de la agave, la verdad es que nosotros tampoco establecemos precios, cupos, nosotros no intervenimos en la comercialización del agave y bueno pues esto ya el precio se rige por el tema de oferta y demanda”.

Los manifestantes señalan la posibilidad de cerrar la avenida Patria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)