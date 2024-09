Una caravana conformada por más de 300 vehículos y donde participaron más de dos mil trabajadores del Poder Judicial federal, se manifestaron en contra de la Reforma Judicial en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En reclamo de una reforma que sea participativa y no busque controlar a jueces y magistrados, el contingente avanzó desde Ciudad Judicial a través del Periférico hasta llegar a la terminal aérea.

En principio no se generaron grandes problemas a la circulación porque sólo bloquearon un carril de circulación.

Al llegar a la terminal, los manifestantes descendieron de las unidades que quedaron estacionadas en la zona de recepción e ingresaron a las salas a manifestarse.

Se generaron problemas para algunos automovilistas.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado para pedir a la gente tomar precauciones ante esta manifestación.

La protesta no duró más de 30 minutos y se retornaron a la Ciudad Judicial federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)