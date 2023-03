Una treintena de trabajadores de la salud realizó una protesta afuera de Casa Jalisco para demandar su reinstalación, luego de ser despedidos en diciembre pasado.

Aseguran que son 300 empleados del llamado Anexo II los que quedaron fuera y no pertenecen ni al sistema federal ni al estatal.

Habla Ignacio Márquez Sedano, representante de los manifestantes,

“Las autoridades locales aquí en Jalisco nos platican y nos dicen que el financiamiento federal no ha llegado. Ellos refieren que es una situación de México, yo el día miércoles fui a México para colaborar esos dichos y para empezar ellos no saben de nosotros como Anexo II, para ellos no existimos”.

Los manifestantes fueron atendidos por personal del sector salud. (Por Claudia Manuela Pérez)