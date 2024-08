Trabajadores sindicalizados del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” trabajan bajo protesta, luego de detectar irregularidades con unas tarjetas de vales que es una prestación.

Denuncian que alguien falsificó firmas para que apareciera que alguien recibió las tarjetas, cuando no se entregaron.

A otro grupo de trabajadores que les entregaron recientemente las tarjetas, operadas por la empresa Toka, resultó que no tenían fondos, que se los habían gastado desde el 3 de julio, a pesar que las tarjetas fueron entregadas a finales de julio y principios de agosto.

Habla el doctor José Luis Casillas, uno de los afectados.

“Entonces la verdad es que no sabemos quiénes son los responsables de toda esta pérdida, de todas estas falsificaciones, de toda esta usurpación de identidad y por eso estamos trabajando bajo protesta”

Señalan los trabajadores que ya se presentaron denuncias, y aunque han buscado respuesta de los directivos del hospital y del sindicato, no hay ninguna solución.

Advierten que no hallar respuesta escalarían su inconformidad a un paro de labores de algunas áreas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)