Más de 300 personas se reunieron esta mañana en las puertas del Instituto Nacional Electoral en Golfo de Cortés para exigir a consejeros de esta institución no ceder a presiones políticas y que no se permita la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.

Gritando “la ley es la ley”, los manifestantes señalaron que pedirán a las autoridades electorales que la organización del Congreso de la Unión sea conforme de acuerdo a la normatividad nacional y no caprichos políticos. En la voz Rubén López de Misión SOS México:

“Que el Congreso no consolide una mayoría calificada, eso no lo podemos permitir en primer lugar porque la ciudadanía no dio en las urnas esa posibilidad a Morena y a sus aliados. Eso es lo primero y esa es la defensa más importante que hoy los partidos políticos de oposición y nosotros como ciudadanos estamos haciendo esta pelea y dando esta lucha”.

Los manifestantes reunieron firmas para solicitar que no se permita a los morenistas conformar una aplanadora legislativa que les faculte a modificar unilateralmente a la Constitución. (Por Héctor Escamilla Ramírez)