Un grupo de aproximadamente 200 opositores al programa de verificación vehicular se manifiestan esta mañana a las puertas de la Secretaría de Transporte en Alcalde y Circunvalación para exigir se cancele el programa de verificación vehicular. Acusan como inconstitucionales los operativos para sancionar a automovilistas que no han verificado sus unidades y que la situación se agravó con la puesta en operación del llamado Escuadrón Verde.

Lo explica Abraham Alejandro Govel, líder del movimiento anti verificación:

“Es una vez más que levantamos la voz porque ya es mucho descaro, ya es mucho insulto a la población de que este fracaso de programa no levanta, no ha dado los resultados que él prometió desde el 2018 y por ende tenemos que salir a levantar la voz porque estas multas son una simulación”.

El grupo conformado por 200 personas, quienes portaban pancartas y botargas, cerró parcialmente la avenida Circunvalación en sentido de Calzada Independencia hacia Federalismo.

Mencionaron que la protesta se eligió en este punto porque si bien es un operativo de Semadet y Policía Vial, es de la Secretaría de Transporte de donde salen los operativos de verificación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)