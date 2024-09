Más de tres mil personas, principalmente estudiantes, participaron esta mañana en una protesta para exigir que no se apruebe la reforma del poder judicial en los términos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la fracción de Morena en el Congreso de la Unión.

La protesta partió del Jardín Reforma y avanzó por el Paseo Alcalde hasta Plaza de Armas. Hubo reclamaciones contra el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, por no posicionarse en torno a este tema, acusando intereses políticos:

“Vuelvo a invitar al rector de la Universidad de Guadalajara a que deje de hacer esos pronunciamientos que no representan a la base estudiantil, que no representan al pueblo de Mexico. Esos pronunciamientos políticos, esos pronunciamientos sesgados con un interés”.

A la movilización acudieron estudiantes de dela UdeG, ITESO, UP, UTEG, Enrique Díaz de León, UNE y la Lamar. También hubo representantes de trabajadores del Poder Judicial Federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)