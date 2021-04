Al grito de queremos justicia y que aparezcan nuestros hijos, familiares de personas desaparecidas se manifiestan esta mañana.

El contingente partió de Los Arcos de Guadalajara y llegó a Casa Jalisco.

Acusan que a pesar de las movilizaciones y protestas que han realizado sigue el silencio institucional y no hay avances sobre las pesquisas para localizar a sus familiares.

“Entonces como si los encontraron a ellos. ¿Uno qué, no vale nada para el Gobierno porque no tiene dinero?”.

Lamentablemente muchos de las personas que se manifiesta en esta mañana tienen familiares que desaparecieron recientemente, uno de ellos el pasado 12 de abril en Ciudad Granja y también los familiares de cuatro jóvenes: tres mujeres y un varón que desaparecieron a principios de mes en la colonia Echeverría y que afirma las investigaciones se encuentran estancadas.

La protesta de los desaparecidos terminó conviviendo con una protesta de vecinos de Zapopan que reclaman agua, pero donde se encontraban candidatos de Morena.

Estas personas lanzaron cubetas vacías sobre las vallas de Casa Jalisco que impactaron en el portón. (Por Héctor Escamilla Ramírez)