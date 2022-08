Una pareja de esposos y sus hijas se manifestaron en las puertas de Palacio de Gobierno para reclamar que a tres años de la muerte de su hija Dulce Gabriela Castañeda no llega la justicia. Acusan que su deceso se trató de un feminicidio y no un suicidio como acreditaron las autoridades, pues señalan no se investigaron las denuncias previas de violencia que existían ni atendieron otros indicios. Acusan el presunto responsable, Javier “N” es empleado del Congreso del Estado y sus relaciones políticas le permiten que el caso no se investigue.

Este fin de semana el señor Juan Enrique, su esposa Ana Rosa y su hija América fueron detenidos bajo el supuesto delito de sustracción de menores, por poner en resguardo a los tres hijos de la pareja tras el deceso de Dulce. Habla el señor Juan Enrique:

“Nos acabamos de llevar una gran sorpresa, nos llevaron presos a mi esposa de 65 años, una hija de 36 años y a mi que tengo 75 años”.

A decir de los afectados, esta detención arbitraria se derivó de la influencia que tiene el implicado en el caso con distintas autoridades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)