Integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil realizaron un mitin en Paseo Alcalde para denunciar que han pasado los meses y las autoridades municipales han sido omisas en la reinstalación del antimonumento del 5J que rememora a las víctimas de desaparición forzada del 5 de junio de 2020, por parte de elementos de la Fiscalía del Estado.

Acusan que a pesar de contar con una suspensión definitiva otorgada por un juzgado de Distrito, el ayuntamiento de Guadalajara ha aplicado tácticas dilatorias para no recolocar la figura en Paseo Alcalde. Explican que seguirán las acciones legales para obligar la reinstalación:

Afirman que hasta el momento la escultura no les ha sido retornada y que ahora fue enviada a Poncitlán.

Se colocó temporalmente la escultura del 5J que ya había sido colocada en el pasado y que esta formada por varilla y luces led. Esta escultura sería retirada más tarde para que no se la lleven. (Por Héctor Escamilla Ramírez)