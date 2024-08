Un grupo de vecinos de la Zona Huentitán se manifestaron esta mañana en el cruce de Periférico y Calzada Independencia para exigir soluciones ante los paros frecuentes del servicio del Macrobús, que por inundaciones en el corredor hasta Gobernador Curiel, debe suspender actividades.

Afirman que desde hace varios años han buscado una solución a esta problemática sin hallar una respuesta. Lo expresa Arturo Mendoza del colectivo Únete Huentitán.

“Ese problema no es nuevo, ellos ya lo saben, tienen 15 años con ese problema, y no lo han resuelto. A pesar de que hace seis años nos reunimos con Rodolfo Guadalajara y la gente de Siteur para que pusieran una solución”.

Señalan que cuando se inunda y para el servicio, el personal de seguridad no advierte a la gente y ya hasta que las personas están dentro de las estaciones, es cuando les avisan que no hay servicio.

Afirman que otro problema es la frecuencia de paso, que se ha reducido y que las inversiones realizadas por el gobierno del Estado, han servido sólo para remodelación de las estaciones, pero no se refleja en la calidad del servicio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)