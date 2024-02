Una treintena de trabajadores del sector salud se manifiesta esta mañana en las afueras del Edificio de Especialidades del Hospital Civil Viejo, donde es inaugurada la ampliación del área de quemados.

Los trabajadores pertenecen al anexo dos y señalan que, como cada año, los despiden en diciembre y recontratan en marzo con el argumento de que pertenecen al sistema federalizado.

Habla Alberto García Osuna.

“Venimos del sector salud la mayoría, de varias áreas Ajijic, Ameca, Guadalajara, pero no tenemos contrato. Somos de anexo dos y este anexo cada año nos dan la misma sopa en el sentido de que no tenemos trabajo desde diciembre hasta la fecha y no ha llegado el recurso para que nos recontraten”.

Aseguran que son alrededor de 200 las personas afectadas, entre psicólogos, nutriólogos y médicos generales. (Por Claudia Manuela Pérez)