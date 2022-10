Si el Gobierno del Estado no corrige el déficit presupuestal que hoy pone en riesgo 59 mil espacios en la Universidad de Guadalajara, no tendremos más salida que la protesta en las calles, sentencia su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Saldremos a la calle. Trataremos de politizar sin duda que es lo único que nos queda cuando los poderes se cierran, cuando hay un abuso del poder, cuando no se escucha a los ciudadanos, cuando el dinero de la gente se gasta en cosas que no es lo que los jaliscienses tienen como prioridad y yo tengo claro que sí es prioridad de los jaliscienses que la Universidad de Guadalajara siga creciendo, lo único que nos queda es la calle, es la protesta, es nuestra voz y lo seguiremos haciendo”.

Villanueva Lomelí asegura que no cuenta con recursos legales para obligar al gobernador Enrique Alfaro a solventar el problema del déficit presupuestal, pero darán la batalla hasta el último minuto.

Considera que la gente está de acuerdo en que se invierta más en educación, que en bolardos (Por Gricelda Torres Zambrano=