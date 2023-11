La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado dio luz verde para que la próxima semana se lleven a cabo las mesas para la revisión del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2024. La diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión, afirma que será un ejercicio abierto para aclarar dudas de legisladores y que habrá una revisión a profundidad.

“Entonces hay un tema muy importante, no hay prisa para su aprobación, no tenemos una fecha para su aprobación, excepto la que la propia ley nos marca, que es el 15 de diciembre como fecha de límite para que esté ya validado por el Pleno”.

Señaló que de momento no se ha definido una mesa de diálogo con la Universidad de Guadalajara para revisar si se hacen ajustes presupuestales, luego que el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva, afirmó no estar satisfecho con la partida de 14 mil 500 millones de pesos que le otorgarán a la institución, sólo 500 millones más de lo que ellos pretendían. (Por Héctor Escamilla Ramírez)