Este próximo lunes 22, a la medianoche, vence el plazo para que la gente pueda tramitar su credencial de elector o renovar sus datos y participar en el proceso electoral del próximo 2 de junio, explicó el delegado en Jalisco, Luis Zamora Cobián. Señaló que de momento ya no hay citas, pero las personas pueden acudir a los módulos a realizar su trámite directamente.

“La idea, tenemos un avance del primero de abril a la fecha de 92 mil ciudadanas y ciudadanos que reemplazaron sus credenciales no vigentes, es un buen dato, es una muestra de atenderlo de esa manera”.

Señaló el delegado que mucha gente que no realiza el cambio de domicilio, después acude en el proceso electoral a las casillas especiales, cuando estas está enfocadas a personas en tránsito y se agotan las boletas con velocidad, en muchas ocasiones no permitiendo que personas que si están sólo de paso por la ciudad puedan sufragar. Se informó que en los módulos del INE habrá atención este fin de semana. (Por Héctor Escamilla Ramírez)