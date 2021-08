En Francia Leo Messi provocó un espectacular lleno y ambiente en el Parque de los Príncipes, al ser presentado ante la afición como jugador del Paris Saint Germain. Messi fue presentado junto a Sergio Ramos y los demás refuerzos, aunque el argentino no tuvo participación.

“Quiero agradecer a toda esta gente por el recibimiento desde que llegué a París, la verdad que fue increíble. Fue increíble el recibimiento. Me siento muy feliz, muy ilusionado y muy contento de estar acá. Estoy muy contento de esta nueva etapa que me toca vivir, con muchísimas ganas y ojalá todos podamos disfrutar de este año, que sea un gran año para nosotros. La verdad que estoy muy ilusionado con todo esto”.

En el juego, sin Messi y Neymar, PSG goleó 4-2 al Strasbourg. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoPSG)