A pesar de una suspensión concedida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, se publicó desde anoche en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en una edición especial, la convocatoria para reemplazar al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Enrique Villanueva.

El magistrado se amparó con la justicia federal y el resolutivo a su favor emite que no se le puede retirar la magistratura en tanto el asunto no se resuelva de fondo. El Congreso llevó a cabo la no ratificación bajo el argumento que no habían sido notificados del recurso que lo protegía.

La convocatoria además de buscar reemplazo de Luis Enrique Villanueva, busca cubrir las vacantes de los magistrados Gonzalo Julián Rosa Hernández y Guillermo Valdez Angulo por haber cumplido 70 años y Manuel Higinio Ramiro Ramos por jubilación. Dos vacantes serán ocupadas por hombres y dos por mujeres, cita la convocatoria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)