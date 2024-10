Chivas tenía todo para lograr su tercer triunfo en fila y meterse a zona de calificación directa, pero de visita en el estadio Cuauhtémoc perdió con el Puebla un gol por cero al iniciar la fecha 14 de la Liga MX.

Los camoteros que llegaban al juego con seis derrotas en fila ganaron con un buen gol del uruguayo Emiliano Gómez. Chivas perdió el encanto que había tenido en los dos juegos dirigidos por el técnico Arturo Ortega, quien esto dijo sobre la derrota. “En el primer tiempo tuvimos profundidad, en el segundo también, yo creo que vivimos un poquito en la profundidad, tuvimos la profundidad, pero no tuvimos la certeza dentro del área, no tuvimos quizás ese pase, último pase en zona de finalización y eso nos cuesta, si no tenemos esa paciencia, no fuimos contundentes, no tuvimos la capacidad de finalizar bien la jugada”.

El Guadalajara se queda en 21 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, en tanto los de la franja avanzan al lugar 11 con 14 puntos, dejando los últimos sitios. En el otro juego del inicio de la jornada Santos como local empató sin goles con el Mazatlán. (Por Martín Navarro Vásquez)