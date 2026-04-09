El puente Amado Nervo, en los límites entre Nayarit y Jalisco será entregado antes de tiempo, así lo informa el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

“Estaba programado para diciembre de este año, estaremos terminando en julio, ya está prácticamente todo montado, están en los últimos colados de losas y en la construcción de los terraplenes. Aquí es importante decir que también hay obra por parte de los estados colindantes de las vialidades que conectan con el puente. Entonces eso también ya está en proceso de ejecución. Como ven, son terraplenes importantes, se elevó mucho la altura y se hizo mucho más extenso en longitud por los tiempos de retorno de lluvias”.

Con una inversión de 930 millones de pesos, esta vialidad tiene una extensión de dos kilómetros, dos carriles por sentido y un avance del 66 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)