Los Pumas se van al Play In luego de empatar 1-1 con los Gallos Blancos de visita en el Estadio La Corregidora al iniciar la acción de la fecha 17, última en la Liga MX.

Raúl Sandoval marcó por los de casa mientras que Eduardo Salvio lo hizo por la UNAM.

El técnico de la Universidad Gustavo Lema no quedó conforme con la igualada.

“Satisfechos no, porque vinimos con la idea de ganar. Uno siempre hace todo lo posible para ser merecedor de ese triunfo, pero eso no te lo puede asegurar nadie. Desde ese lado no estamos conformes, queríamos ganar, queríamos tener más chances de clasificar a la Concachampions próxima”.

Pumas llega a 27 puntos en la octava posición del Play In a la fase final y Querétaro con 24 en el décimos sitio, si León no gana, clasifica a la misma instancia. (Por Martín Navarro Vásquez)