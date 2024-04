Los Pumas lograron su primer triunfo de visitante en el Torneo de Clausura en el año al vencer por goleada 4-0 al Mazatlán al iniciar la jornada 14 de la Liga MX.

José Madueña en autogol, Rogelio Funes Mori, César Huerta y Leo Suárez, anotaron para la goleada de los de la UNAM, que ahora al llegan a 20 puntos se meten en la zona del play in.

Los mazatlecos se quedan casi eliminados con 12 puntos.

Para hoy se juegan 5 encuentros: León Vs Gallos Blancos, Chivas-Puebla, Tigres-Pachuca, Cruz Azul Vs Monterrey y Santos-América. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoPumas)