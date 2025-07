El portero Keylor Navas fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de los Pumas. En una conferencia muy concurrida, el ex jugador del Real Madrid y del PSG, dejó en claro cuál es el rol que quiere en el equipo.

“El estar ahí para ayudar, entonces lo que quiero ser es un apoyo para mis compañeros. Un ejemplo en todo momento tratar de aconsejarlos en lo que necesiten. Quiero ganar, claro que sí quiero ganar y eso es importante, y yo sé que ellos también quieren ganar, entonces muchas veces el esfuerzo un poquito de más. Y lo que tengamos que crecer para hacer algo diferente, se va a exigir. Pero no es que voy a llegar a imponer ley porque eso no lleva nada. Lo más lindo es crecer como compañeros todos con una misma idea, sabiendo que para llegar al éxito hay que trabajar esforzarse y ser humilde”, dijo.

Agregó que “que la afición que nos apoye, que esté con nosotros porque vamos a darlo todo. Vamos a tratar de ser lo más responsables para estar a la altura de este club y con la ilusión que ellos tienen nos van a dar la fuerza extra. Aunque habrá momentos buenos y otros no tan buenos”.

La directiva de la UNAM espera ya el transfer para que Navas pueda debutar este viernes cuando en el inicio de la fecha 3 de la Liga MX enfrente a Gallos Blancos, en Querétaro. (Por Martín Navarro Vásquez)