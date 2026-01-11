Los Pumas de la UNAM quedaron a deber en su debut en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, luego de empatara este medio día un gol con el Querétaro en Ciudad Universitaria.

El panameño Adalberto Carrasquilla adelantó al equipo estudiantil que dirige Efraín Juárez al minuto 49, pero al 71, Mateo Coronel sentencio el 1-1 por los Gallos Blancos.

A las 19:00hrs en el Alfonso Lastras, el San Luis enfrentará a Tigres en el último encuentro de la jornada inaugural del Torneo de Clausura. (Por Manuel Trujillo Soriano)