Con un triunfo debutó este martes Efraín Juárez como nuevo estratega de los Pumas, luego de sacar la victoria en el estadio de Ciudad Universitaria al vencer 2 goles por 0 al Alajuelense de Costa Rica en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Robert Ergas y Rogelio Funes Mori marcaron para el triunfo de la UNAM que de esta manera regresa al camino del triunfo tras varios juegos de no lograrlo.

Luego del gran recibimiento que tuvo en CU, esto dijo Efraín Juárez.

“Ilusionado, más allá del resultado hoy hicimos un partido bastante serio. Fuimos muy compactos, no hubo espacios entre líneas, defensivamente nos comportamos bien. Hay mucho que trabajar y eso me ilusiona, porque hay un techo que podemos alcanzar. Volver a tu casa es algo difícil de explicar. Después de 15 años que me fui y regresar aquí como entrenador es una satisfacción, un orgullo. Uno de los objetivos es que la gente se sienta identificada con su equipo, que sea feliz, que se va y contenta a su casa, que se sientan orgullosos de ser puma”, dijo.

Por su parte Tigres empato a un gol de visita al Cincinnati de la MLS en el debut del argentino Guido Pizarro como técnico. Pavel Bucha puso al frente a los norteamericanos, mientras que Nico Ibáñez igualó por los de la Sultana del Norte.

En otro juego: El equipo de LAFC venció 3-0 al Columbus Crew. Para hoy destaca el Clásico Chivas Vs América a las 19:30 horas en el estadio Akron. (Por Martín Navarro Vásquez)