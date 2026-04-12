Los Pumas lograron su séptima victoria del Torneo Clausura al vencer 3 goles por 1 al Mazatlán en el estadio de Ciudad Universitaria, al continuar la jornada 14.

Los goles para el triunfo de la UNAM fueron de Robert Morales, Juninho y Guillermo Martínez; mientras que Josué Ovalle descontó por los mazatlecos.

Con la victoria el equipo Universidad llega a los 27 puntos y sube al cuarto lugar de la tabla de posiciones, dando un gran paso para calificar a la Liguilla.

Mazatlán por su parte se queda en 11 unidades en el penúltimo puesto. (Por Martín Navarro Vásquez)