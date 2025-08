Con gol de último minuto del uruguayo Sebastián Cáceres, América rescató empate a tres y en penales derrotó a Minnesota, por 8-7 y logró mantenerse con vida en la Leagues Cup, aunque su panorama no es nada fácil, pues sólo tienen 3 puntos con un partido por disputar y en este momento 6 equipos están por encima de las Aguilas, el técnico André Jardine habló de la casi eliminación de su equipo.

“Las eliminaciones son todas en penales, con empates, con partidos cerrados así como éste. Estas Copas con partidos únicos donde si empatas vas a penales tiene una notoriedad muy grande y no siempre los mejores equipos la ganan. Esta competencia es un poco dura no te permite fallar y te pega en el inicio de la temporada”.

Las Aguilas terminaron con diez jugadores, tras la expulsión de Igor Lichnovsky al minuto 62.

Con doblete del panameño, Adalberto Carrasquilla, Pumas derrotó 3-2 a Atlanta United llegó a 5 puntos y sueña con clasificar a los Cuartos de final de la Leagues Cup. El otro tanto del triunfo estudiantil fue de Álvaro Angulo.

El portero costarricense de los Pumas, Keylor Navas, fue expulsado por una fuerte entrada apenas fuera del área y el entrenador, Efraín Juárez, lo justificó.

“La verdad es la posición más complicada por que sabes que una circunstancia te cuesta un error, pero hoy el equipo está por encima de esa circunstancia, se repone, está fuerte y obviamente estamos contentos con lo que nos vino a aportar Keylor con toda su experiencia. Es parte de, me parece que el toma una decisión que creo que es la correcta porque sino hubiera sido gol y estaríamos terminando en otra circunstancia, al final el resultado se nos da jugando bien al futbol y esa es la verdad, nos da tristeza porque no vamos a poder contar con nuestro portero titular en un partido importante en el que seguramente nos estaremos jugando la clasificación”

Por su parte, Querétaro sufrió su segunda derrota y quedó eliminado al caer 1-0 ante el Timbers de Portland. El equipo de la MLS se impuso con anotación de Christian Paredes. Los Gallos terminaron con diez por expulsión de Jonathan Perlaza.

Mientras que, San Luis empato a dos goles con el Real Salt Lake y aunque gana los penales 4-1 queda eliminado. (Por Manuel Trujillo Soriano)