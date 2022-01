Pumas y Monterrey brillaron en el inicio de la Jornada 2 de la Liga MX.

Los de la UNAM ligaron una segunda victoria de manera contundente al vencer de visita en el Estadio La Corregidora 3-1 a los Gallos Blancos.

De hecho Pumas remontó, pues perdía 1-0 con gol de Ángel Sepúlveda. Luego para el triunfo marcaron: Leonel López (16′), Marco García (45′) y Rogério (68′). Además Pumas terminó con 10 por la expulsión de Alan Mozo al 65.

Por su parte en Aguascalientes los rayados no batallaron mucho para vencer al Necaxa 4-0. Los goles para el primer triunfo de Javier Aguirre en el Clausura 2022 fueron de Rogelio Funes Mori (4′), Maximiliano Meza (23′), Duván Vergara (43′) y Jesús Gallardo (67′).

Para hoy: El Campeón Atlas debuta Vs San Luis en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas, además, Tigres Vs Puebla, Cruz Azul-Juárez y Xolos Vs León. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoLigaMX)