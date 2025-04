El ex portero de la Selección Mexicana, tres veces mundialista, y alguna vez campeón con el Guadalajara Oswaldo Sánchez, dijo que le dio gusto que América quedara eliminado de la Copa de Concacaf, y que ya le preocupa que el equipo de las Águilas cada vez tenga más aficionados sobre todo niños.

“Si claro, sobre todo en estos tiempos donde casi siempre ganan y siempre he dicho que si América gana, Chivas está más obligado a buscar el campeonato, por trascendencia, por esencia, por la pasión, por lo que escuchas en las calles y por un problemas que me preocupa que es el que cada vez más niños y adolescentes le van al América y debemos hacer algo, y eso solo con campeonatos se equipara”.

Señaló que no tiene dudas de la gran inversión que hace el equipo: “La directiva ha invertido muchísimo dinero pensando en que las cosas van a seguir bien desde dirección deportiva, administración, jugadores. Aquí nadie puede quejarse de que no se ha invertido. Tristemente no ha funcionado. Esa es la realidad. Y sobre todo cuando América sigue ganando, ganando y ganando, qué bueno que ya los eliminaron, por cierto, me parece que eso hace que Chivas tenga más la obligación de trascender y de buscar un campeonato. Yo tengo mucha confianza en Amaury. Lo conozco muy bien. Conocí a su padre y sé perfectamente que esta gente está invirtiendo y está pensando en que viene lo mejor para Chivas”. (Por Martín Navarro Vásquez)