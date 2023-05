Previo al encuentro de este jueves, en la ida de semifinales, el técnico del Guadalajara Veljko Paunovic dijo que luego de ser goleados por las Águilas del América en el torneo regular, ahora su equipo llega más maduro a este enfrentamiento rumbo a la final de la Liga MX.

“Nosotros hoy nosotros somos mejor equipo que en aquel momento cuando América nos dio una lección en casa y con ese aprendizaje llevamos todo el torneo hasta el final buscando mejorar y buscando el nivel para poder competirles; ahora a esta altura estamos en mejor momento posible para enfrentar un rival tan difícil”.

Aseguró Paunovic saber cómo ganarle al América, pero que tendrán que hacer “una obra de arte” para sacar ventaja en casa.

“El equipo más peligroso es el que se subestima, nosotros no subestimamos a América, vamos a enfocarnos a hacer lo que hacemos muy bien, no vamos a entrar en especulaciones, ya no vale.

En la Liguilla tienes que demostrar, validarte y mostrar que eres capaz de superarte, la superación es la clave, superar cansancios, intensidad emocional con la que se vive este campeonato y esta Liguilla, superar a un gran rival”, dijo el Serbio. (Por Martín Navarro Vásquez)