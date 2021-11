Defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación para que las obras de infraestructura del Gobierno Federal se consideren asunto de seguridad nacional.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”.

Y por tanto se trata de un acuerdo interno entre dependencias para que las obras no se detengan. (Por Arturo García Caudillo)