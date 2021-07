Ahora dice la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal que no es un preregistro sino un simple listado de contacto el que se realiza desde ayer para inscribir a adultos mayores al programa 65 y Más, que hoy, por cierto, en las oficinas de la Secretaría de Bienestar de la calle Lerdo de Tejada registró el doble de personas que ayer, incluso, ahora hasta con dos filas para anotarse, como le ocurrió a la señora Ruth.

“Entonces, según eso nos van a mandar llamar, cuando me manden llamar yo tengo que traer mi acta de nacimiento actualizada, mi IFE, mi INE y mi comprobante de domicilio actualizado también -¿Y para cuándo le van a llamar?- No, pues eso sí pregúntele a ellos, antes de que me muera… espero”.

El horario de la Secretaría de Bienestar sobre la calle Lerdo de Tejada es de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y no abren los fines de semana. (Por José Luis Jiménez Castro)