El Director Deportivo de la Selección Mexicana Duilio Davino dijo que espera una buena actuación del equipo Tricolor en la Copa América, esto pese a las grandes dudas que hay por parte de los aficionados mexicanos y ante el rendimiento en los partidos de preparación.

“Nosotros estamos muy ilusionados. Creemos que vamos a tener una gran Copa… Muchas veces en la Selección no tienes el tiempo de trabajo que se requiere, ahora lo tenemos, ya con la lista final oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime”, dijo.

Davino señaló que pese a dejar fuera a importante jugadores como el Chucky lozano, “los objetivos no cambian, lo que si cambia es el rol protagónico que tendrán otros para aumentar la lista de Jaime, sabemos que los que no vienen ahora van a poder estar, son jugadores importantes de jerarquía. Me gusta incluso lo que dice el Chucky de que él quería venir, así queremos a todos, pero Jaime decidió esta vez ver otras cosas”. (Por Martín Navarro Vásquez)