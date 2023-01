La directora del Imeplan, Patricia Martínez aclara que no corresponde a este organismo señalar un lugar para ubicar un relleno sanitario metropolitano que urge, y lo que presentará en marzo será un estudio de cómo mejorar la recolección de basura.

“Nosotros en marzo no vamos a decir dónde va un relleno sanitario eso no, vano a decir cuál es la capacidad operativa que tienen los municipios, que es lo que se tendría que reforzar este para situaciones de crisis como la que se ha estado viviendo, en todo caso nosotros lo que vamos a decir es la actitud territorial, a qué me refiero que llegaremos máximo a decir se debe cumplir con estas características sobre el territorio”.

Agrega que corresponde a la Semadet realizar los estudios de impacto ambiental para un relleno sanitario. (Por Claudia Manuela Pérez)